«Филипп Лис» из «группы смерти» отправлен в колонию решением суда

Санкт-Петербург, , 22:53 — REGNUM Житель Московской области Филипп Будейкин, известный в соцсети под псевдонимом «Филипп Лис», приговорен к 3 годам 4 месяцам колонии поселения по уголовному делу о доведении до самоубийства.

Приговор администратору так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» вынес Тобольский районный суд Тюменской области. Дело в том, что там произошло одно из инкриминированных Будейкину преступлений: под влиянием преступника школьница пыталась в июне 2016 года совершить преступление, но ее жизнь спасли медики.

Как сообщают СМИ, Будейкин признал свою вину и раскаялся.

Филиппа Будейкина обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ, ч.3 ст. 30, ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства и покушение на него). За это ему грозило до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года, находясь в Москве и Московской области, вёл в социальной сети «ВКонтакте» постоянную деятельность, направленную на распространение среди несовершеннолетних пропаганды суицида и склонение их к совершению самоубийства.

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