В Оренбурге сотрудники скорой помощи тащили пациента волоком

Оренбург, , 21:13 — REGNUM В Оренбурге разгорается скандал с участием сотрудников скорой помощи. Утром 16 июля во дворе дома на улице Мира, 3/1 они буквально волокли пациента к машине. Водитель скорой помощи стоял и наблюдал за происходящим.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. На произошедшее отреагировали сотрудники СКР. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

А сегодня, 18 июля, инцидент прокомментировала министр здравоохранения Оренбуржья Галина Зольникова. По её словам, сейчас идёт служебная проверка.

«По результатам проверки будет дана соответствующая оценка всем обстоятельствам, действиям сотрудников, вопросам служебного соответствия, этики и деонтологии и приняты соответствующие меры», — заявила министр.

Мужчина-пациент в итоге умер в больнице. Он был бомжом. Скорую помощь ему вызвали местные жители. Впрочем, они не смогли помочь донести его до машины.

Водитель, который не помог медикам, уже уволился. Известно, что ранее он перенёс операцию и, возможно, по этой причине не сумел помочь фельдшеру.