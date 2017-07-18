На мемориале под Челябинском пасли свиней

Нижнепетропавловское, Челябинская область, , 19:46 — REGNUM Проверку сообщений в СМИ об использовании мемориала воинам Великой Отечественной войне, расположенного в Красноармейском районе, в качестве пастбища для выпаса свиней, проведет прокуратура Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По информации региональных СМИ, которые ссылаются на сообщения пользователей социальных сетей, в селе Нижнепетропавловское Красноармейского района Челябинской области, на территории мемориального комплекса, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны советским воинам, бывшим местным жителям, в настоящее время пасутся свиньи. Фотографии мемориала и пасущегося свиного стада пользователи разместили в группах и прокомментировали. Подобное состояние воинского захоронения сильно возмущает челябинцев. Некоторые высказывания крайне жёстко характеризуют отношение власти к памяти предков. При этом у комментирующих вызывает диссонанс тот факт, что сносят советские памятники бандеровцы на Украине, реализующие русофобскую политику, и доводят своим бездействием до разрушения такие же памятники в России местные чиновники. Следуя этой логике челябинце задаются вопросом — «а кто же из них лучше»?

С информацией в СМИ знакомятся чиновники челябинского регионального правительства. По их словам, мемориалы находятся на балансе муниципалитетов, соответственно местные чиновники обязаны содержать их в надлежащем состоянии.

В Челябинской областной прокуратуре предварительно подтверждают слова региональных чиновников и ссылаются на статью 11 Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в которой обязанность поддерживать благоустройство мемориальных объектов возложена на органы местного самоуправления.

Тем не менее инициирована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям, а скорее бездействию, местных властей, при которых мемориальный комплекс был доведен до текущего состояния.