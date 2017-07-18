В Подмосковье заработали 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Красногорск, , 18:30 — REGNUM На дорогах Московской области заработали еще 100 стационарных и 15 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

По словам руководителя Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, в дополнение к существующим 258 стационарным и 54 мобильным комплексам фотовидеофиксации введены в эксплуатацию еще 115 комплексов.

«Комплексы фиксируют превышение скорости, движение по обочине, выезд на встречную полосу, а также другие нарушения ПДД. Установка комплексов позволит дисциплинировать водителей. Как мы видим, основными причинами гибели людей в ДТП являются столкновения автомобилей в попутном и встречном направлении в результате несоблюдения скоростного режима», — подчеркнул Тресков.

Так, стационарные комплексы введены в эксплуатацию на участках региональных дорог: «Москва — Волоколамск» с 21 по 77 км, А-100 «Москва — Бородино» на 29 и 73 км, Можайского шоссе 21 км, «Звенигород-Аксиньино-Николина Гора» 9 км, «Шихово-Шарапово-Кубинка» с 5 по 15 км, «Звенигород-Колюбакино-Нестерово» со 2 по 36 км, автодорога «Звенигород-Аксиньино-Николина Гора» 9 км, «Кубинка-Наро-Фоминск» 6 км, «М-1 Беларусь-Жаворонки-Можайское шоссе» 3 км и др.

Отметим, что передвижные комплексы запущены на автодорогах Раменского района, где зафиксировано наибольшее число погибших в ДТП за первое полугодие 2017 года. Рядом с местами установки комплексов размещены соответствующие информационные знаки и нанесена дорожная разметка.

Добавим, что на территории Московской области в результате ДТП за июнь 2017 года погибло 413 человек, что на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на федеральных дорогах снижение составило 18%, в свою очередь на региональных трассах 21%. Всего в этом году на самых аварийных дорогах Подмосковья планируется установить 1011 стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением ПДД, осуществляет Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.