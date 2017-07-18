«Сокольническую» линию московского метро протянут до Коммунарки

Москва, , 17:58 — REGNUM Наземное метро появится в Новой Москве. Оно станет продолжением «Сокольнический» линии и протянется от существующей станции «Саларьево». Участок пройдет в полосе магистрали Солнцево-Бутово-Видное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект продления Сокольнический линии метрополитена от станции «Саларьево» до городского района Коммунарка утвердил 18 июля президиум правительства Москвы. Главная особенность нового участка метро — в основной части он будет в наземном исполнении.

Протяженность линии составит 11,6 км с четырьмя станциями — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово». Запланировано, что две станции — «Филатов луг» и «Прокшино» — будут наземные, а соответственно остальные две — «Ольховая» и «Столбово» — подземные. Конечная станция «Столбово» объединит сразу две линии метро — «Сокольническую» и проектируемую «Улица Ноаторов-Столбово».

Делается это из расчёта, что в перспективе административно-деловой центр «Коммунарка» будет обслуживать сразу две линии метро. Это удобно и для пассажиров, и для метро. У людей появится выбор удобного варианта поездки, что позволит распределять пассажиропотоки и снизит нагрузки на метрополитен.

Новые станции метро планируется обеспечить разветвленной наземной транспортной инфраструктурой. К ним будут подведены маршруты наземного городского транспорта, в непосредственной близости построят транспортно-пересадочные узлы.

В правительстве столицы надеются на то, что продление «Сокольнической» линии метро в Коммунарку существенно улучшит транспортную обеспеченность поселений Московское и Сосенское Новой Москвы, в которых, по предварительным расчётам, уже к 2020 году будет жить порядка 200 тысяч, а работать до 190 тысяч человек. Кроме того, как предполагается, услугами новой ветки смогут воспользоваться жители и других поселений ТиНАО, что в конечном итоге позволит разгрузить Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.