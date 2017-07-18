В Москве пройдёт фестиваль варенья и цветов

Москва, , 19:01 — REGNUM Рецепт новых конфет «Москва» и лучшие работы известных флористов смогут выбрать москвичи на фестивале «Московское лето. Цветочный джем», который пройдёт в столице с 20 июля по 6 августа. О проведении фестиваля на заседании президиума правительства Москвы 18 июля объявил столичный мэр Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Городской голова заявил, что в рамках мероприятия будет задействовано около 42 площадок и проведено четыре конкурса. В рамках одного из них выберут рецепт фирменных конфет, которые выйдут на рынок под брендом «Москва».

О подготовке фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» на заседании президиума доложил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Более 40 площадок фестиваля разместятся по всему городу — в центральной части, в административных округах и в парках культуры и отдыха. Также в программе фестиваля четыре конкурса. Это — конкурс кондитеров на создание рецепта конфет под брендом «Москва» и конкурс графических дизайнеров на лучший вариант упаковки этих конфет, а также два конкурса, посвященных растительному дизайну и флористики — на одном свои работы представят профессиональные флористы, приглашенные для участия со всего мира, а на втором — флористы — любители» — рассказал Алексей Немерюк.

С подробностями и комментариями относительно идеи создания рецепта фирменных столичных конфет выступил Сергей Собянин. Он заявил, что поскольку уже существует торт «Москва», то городское правительство решило создать дополнительно специальный конфетный бренд под тем же именем. Столичное правительство придаёт этому конкурсу особое внимание. В нем примут участие более двух десятков коллективов кондитерских фабрик из 22 регионов страны, включая таких знаменитых, как «РотФронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь», которые уже прислали свои рецепты.

На первом этапе конкурса из присланных рецептов профессиональное жюри отберет пять лучших. Затем наступит очередь горожан и гостей Москвы сказать свое мнение о наиболее понравившемся им варианте. Они смогут продегустировать предложенные на конкурс конфеты. Тот рецепт, за который проголосует народ, и будет объявлен победителем. Его авторы получат миллион призовых рублей.

О желании побороться за право стать авторами дизайна обертки к конфетам также заявили более 30 коллективов графических дизайнеров из 15 регионов России. Призовой фонд этого конкурса составит сумма 500 тыс. рублей. Сообщается, что из казны на него не потрачено ни копейки. Все за счет средств спонсоров. Несмотря на то, что победители дизайнеры получат меньше денег за победу, чем кондитеры, зато для них в утешение предусмотрены дополнительные призы — за «Оригинальную упаковку», «Верность традициям», «Зрительские симпатии» и «За смелость». Планируется, что новые конфеты «Москва» появятся на прилавках уже в День города.

В части конкурсов флористов тоже предусмотрено много чего интересного. О своем желании поучаствовать заявили коллективы из 15 стран мира и 13 регионов России. Площади и улицы Москвы на время фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» украсят композиции финалистов Открытого международного конкурса городского растительного дизайна и флористики. По итогам конкурса Международное жюри из 16 экспертов выберет лучших в трех номинациях. Победители разделят между собой призовой фонд, опять-таки собранный исключительно спонсорами, из бюджета на него не потрачено ни копейки, 6,5 млн рублей.

А вот победителей конкурса среди флористов-любителей ожидает сумма всего в один миллион рублей. Он будет разделен между 10 финалистами. Но еще 65 финалистов получат возможность украсить своими работами 10 окружных площадок.

Организаторы фестиваля сообщили, что гости праздника получат возможность посетить открытые мастер-классы профессионалов флористов. Желающим предоставят возможность принять участие в оформлении цветников и клумб в своих округах.

Также в программе фестиваля специальный тематические дни — день торта, день пряника, мороженного.

В эти дни откроются 79 ресторанов и кафе. Свою продукцию представят 291 компания из 39 регионов. Желающие смогут попробовать мороженное — спагетти из Италии, сладости из Кореи и Китая, десерты из Японии, халву из Индии и Армении, а также 17 видов испанской сладости туррон. Будет предложено 100 сортов мороженного и более 200 видов чая. Из Дагестана привезут специально приготовленное к этим дням в Москве варение «Фестивальное». Любители цветов смогут купить семена, гербарии, рассаду, букеты и бутоньерки.