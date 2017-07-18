В Мурманске растёт долг по заработной плате

Мурманск, , 17:15 — REGNUM По состоянию на начало июля 2017 года задолженность по заработной плате в Мурманской области составила 83 миллиона рублей, за месяц она выросла почти на семь с половиной миллионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в Мурманскстате.

«Суммарная задолженность по заработной плате увеличилась в основном за счёт её появления в организациях Минобороны России: филиале «СУ № 316» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в Североморске. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций», — пояснили в статистическом ведомстве.

По данным Мурманскстата, численность работников, перед которыми была зафиксирована просроченная задолженность по зарплате, на 1 июля 2017 года составила 1194 человека. В их числе — работники организаций по добыче полезных ископаемых. В среднем каждый из работников недополучил почти 70 тысяч рублей.

Отметим, военные строители попадали в поле зрения и ранее: как сообщало ИА REGNUM, существенный рост долгов по оплате труда в Мурманской области был зафиксирован в декабре 2016 года.

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В том же месяце задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятий, входящих в структуру Спецстроя России, была полностью погашена.

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