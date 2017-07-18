Лоукостер «Победа» откроет рейс между Москвой и Петербургом

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Авиакомпания «Победа» с 29 октября 2017 года начнет регулярные полеты между Москвой и Санкт-Петербургом. Продажа билетов на первый для авиакомпании рейс двух столиц началась сегодня, 18 июля, сообщила пресс-служба «Победы». Полеты будут выполняться ежедневно.

«Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. Одномоментно в продаже предложено не менее 20 000 билетов по 999 рублей», — отметили в компании.

Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из петербургского аэропорта «Пулково». В настоящее время самолеты этой низкобюджетной авиакомпании летают из Петербурга в семь городов России — Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.

Пассажиры нового рейса, которые прилетят из Петербурга в Москву, в столичном аэропорту «Внуково» смогут воспользоваться стыковками с рейсами в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Улан-Удэ и Челябинск.

Авиакомпания «Победа» начала полеты из аэропорта «Пулково» в октябре 2015 года. За это время петербургский аэропорт обслужил 500 тысяч пассажиров «Победы».

В свою очередь, за 6 месяцев 2017 года «Победа» обслужила в «Пулково» 206 тысяч пассажиров, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По итогам первого полугодия этот перевозчик входит в десятку крупнейших авиакомпаний в аэропорту Санкт-Петербурга по объему пассажиропотока, сообщили 18 июля в управляющей компании аэропорта «Пулково».

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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший низкобюджетный перевозчик в Центральной и Восточной Европе — Wizz Air — запустит регулярное авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 27 августа 2017 года. Это первый полноценный зарубежный лоукост-перевозчик, который будет выполнять полеты из «Пулково».