Не СНГ: Госдума обсудит механизм отказа от гражданства Украины

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 19 июля, Госдума в третьем чтении обсудит законопроект, прописывающий механизм отказа от гражданства Украины, сообщает ИА REGNUM.

Парламентарии обеспокоены тем, что на Украине никакие справки по поводу вида жительства или по поводу перехода из украинского гражданства в российское не выдаются.

В этой связи меняется механизм отказа от гражданства Украины. Так, отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину.

«Предлагается, что граждане пишут бумагу, в которой указывается, что они отказываются от гражданства Украины, и, соответственно, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в ФМС РФ, вторая нотариальная копия направляется на Украину. И дальше этот документ как раз будет заменять ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины», — пояснил ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предполагается, что норма коснется до 2 млн человек.

Вместе с тем ранее государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента не поддержало поправку депутата Константина Затулина («Единая Россия»), которая расширяет понятие «носитель русского языка» и дает такой категории граждан право на получение гражданства в упрощенном порядке. ГПУ не поддержало поправку, посчитав ее преждевременной. По мнению кремлевских юристов, необходимо проанализировать, какое количество людей в этом случае сможет претендовать на получение гражданства РФ. Также в заключении говорится, что не предложены критерии, на основании которых правительство могло бы принимать подобные решения.

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