В Дагестане сохраняется проблема безопасного питания в школах

Махачкала, , 16:05 — REGNUM В Дагестане все еще остается нерешенной проблема обеспечения образовательных учреждений качественным питанием. По данным Роспотребнадзора, столовые ряда школ не обеспечены централизованными поставками пищевой продукции, пищеблоки не оснащены, нет контроля со стороны администрации учебных заведений за качеством поставляемой продукции. Об этом ИА REGNUM 18 июля сообщили в ведомстве.

Наиболее неблагополучная ситуация в сельских начальных школах. Там зачастую нет пищеблоков, и вместо горячего питания детей кормят разной низкокалорийной продукцией. В ведомстве сообщили, что в Минобрнауки Дагестана направлена рекомендация создать информационную систему, предусматривающую постоянное слежение за выполнением норм питания детей в общеобразовательных организациях, и внедрить в работу отчетные формы с представлением итогов за полугодие и год.

Кроме того, считают в Роспотребнадзоре, необходима реорганизация системы питания детей на основе использования современных технологий производства и транспортировки продуктов.

Напомним, в марте 2017 года массовое отравление детей произошло в одной из школ города Буйнакска. Причиной отравления стало употребление некачественных продуктов в школьной столовой. В больницу был доставлен 21 ребенок. Директор школы была уволена с должности после произошедшего.

Между тем некачественное питание — не единственная проблема дагестанских школ. В республике не хватает мест в учебных заведениях, и в некоторых школах продолжается трехсменное обучение, несмотря на то, что в 2016—2017 годах открыты девять школ на 2460 мест. В следующем учебном году в Махачкале и в прилегающих поселках будет открыто еще девять школ. Количество аварийных учебных заведений в регионе тоже высокое — 116 школ. Хотя за последние годы ситуация исправилась — были ликвидированы 32 таких школы.

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