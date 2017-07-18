В Мурманской области готовятся к повышению стоимости проезда на транспорте

Мурманск, , 15:50 — REGNUM С 1 января 2018 года органы местного самоуправления в Мурманской области получат право самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным маршрутам. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам оперативного совещания в областном правительстве.

«Соответствующие изменения в закон Мурманской области «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» были внесены в марте этого года, — напомнили в пресс-службе правительства. — Транспортные предприятия уже сформировали и направили в региональный комитет по тарифному регулированию предложения об определении экономически обоснованных тарифов, комитет ведёт работу по установлению данных тарифов в разрезе муниципальных образований. Обязательства по погашению разницы между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для населения будут финансироваться за счёт средств местных бюджетов».

Напомним, повышение стоимости проезда в общественном транспорте — больная тема для северян.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Мурманской области был увеличен тариф: с 1 января 2017 года проезд на общественном транспорте в Мурманске подорожал с 25 до 28 рублей. До этого решение об увеличении стоимости проезда с 22 до 25 рублей принималось в 2015 году — при том, что экономически обоснованный тариф уже тогда составлял 28 рублей.

Последнее решение, принятое региональными властями, взбудоражило общественность — в январе в Мурманске прошёл митинг несогласных с политикой чиновников, затем мурманчане направили в администрацию областного центра три уведомления о проведении шествия по центру города. Однако власти отказали в согласовании заявленных маршрутов. По мнению чиновников, проведение мероприятия создаст неудобства для граждан и нарушит функционирование транспортной инфраструктуры.

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