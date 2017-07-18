Глава Узбекистана оплатил хадж в Мекку ветеранам Великой Отечественной

Ташкент, , 16:08 — REGNUM Впервые за годы независимости Узбекистана в паломничество (хадж) в Мекку в 2017 году бесплатно отправятся 73 ветерана Великой Отечественной войны из Узбекистана. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Комитета по делам религий при правительстве Узбекистана, ветераны из девяти областей страны уже уведомлены об этом и готовятся к поездке.

«Все затраты ветеранов будут оплачены за счет средств, выделенных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым», — отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, из Узбекистана на поля сражений Великой Отечественной войны отправились 1 433 230 человек — на фронтах воевало 22% населения Узбекистана или более 40% трудоспособного населения страны. 263 005 человек погибли, 132 670 пропали без вести, 60 452 стали инвалидами.

В Узбекистане было размещено более 110 военных госпиталей, где раненные солдаты и офицеры поправляли здоровье и опять уходили на фронт.

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