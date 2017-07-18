Открытия знаменитого «Щелчка» осталось ждать чуть больше года

Москва, , 15:19 — REGNUM Работы по реконструкции Щёлковского автовокзала на востоке столицы планируется закончить в конце 2018 — начале 2019 года, заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает 18 июля портал ведомства.

«Этот проект реализуется за счет средств инвестора. Это будет пригородный автовокзал, обслуживающий автобусы Москвы и Подмосковья», — уточнил чиновник.

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Кроме того в ведомстве отметили, что автовокзал войдёт в состав транспортно-пересадочного узла «Щёлковский» (ТПУ). А также напомнили, что после реконструкции он станет 11-этажным, включая пять подземных этажей. Площадь здания составит почти 138 тыс. кв. м. Предусмотрен и подземный паркинг на 955 мест. Его пропускная способность составит около 15 тыс. пассажиров в сутки, в час пик — порядка 1 тыс. человек. Он будет обслуживать около 1 тысячи 615 рейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все проекты ТПУ находят понимание у москвичей, поскольку, как не безосновательно подозревают последние, являются ничем иным, как завуалированной попыткой продолжения политики точечной застройки, за которую активно критиковали предыдущего градоначальника Юрия Лужкова.

Подробности читайте здесь: Транспортно-пересадочные узлы Москвы: чиновники надеются на инвесторов