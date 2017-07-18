На севере Франции мигранты пытались перелететь на территорию Великобритании

Париж, , 15:08 — REGNUM

Семеро человек, в том числе четверо мигрантов, попытались проникнуть на борт небольшого самолета, в результате чего были арестованы на взлетной полосе в коммуне Марк поблизости от Кале, сообщает Le Figaro.

Такая информация поступила от источника в правоохранительных органах страны.

Как отметил помощник прокурора Булонь-сюр-Мер Филипп Сабатье, пилот самолета, а также двое контрабандистов — граждане Великобритании — были помещены под стражу. Им грозит уголовная ответственность за «перевозку иностранных граждан в нештатной ситуации по предварительному сговору».

Части мигрантов, которых арестованные пытались перевести на территорию Великобритании, матери и ребенку удалось скрыться. Остальные — мужчина и женщина — «будут помещены в центры административного содержания в коммуне Кокель», добавили в прокуратуре.