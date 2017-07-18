Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детское здоровье

Москва, , 15:07 — REGNUM Роспотребнадзор намерен изучить влияние на здоровье и психику детей спиннеров, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решили пойти навстречу родителям, которые хотят проверить, на самом ли деле безопасны спиннеры, заполонившие в последнее время рынок игрушек во всем мире.

Роспотребнадзор также выпустил рекомендации родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку. Так, ведомство рекомендует не покупать эти приборы в неустановленных местах, обращать внимание на запах и шум и так далее.

Кроме того, эксперты ведомства рекомендуют регулярно проверять игрушку на наличие сломанных частей.