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Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детское здоровье

Общество

Роспотребнадзор также выпустил рекомендации родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку

Москва, 18 июля 2017, 15:07 — REGNUM  Роспотребнадзор намерен изучить влияние на здоровье и психику детей спиннеров, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решили пойти навстречу родителям, которые хотят проверить, на самом ли деле безопасны спиннеры, заполонившие в последнее время рынок игрушек во всем мире.

Роспотребнадзор также выпустил рекомендации родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку. Так, ведомство рекомендует не покупать эти приборы в неустановленных местах, обращать внимание на запах и шум и так далее.

Кроме того, эксперты ведомства рекомендуют регулярно проверять игрушку на наличие сломанных частей.

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