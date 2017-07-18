Уран раздора: в Зауралье новый виток противостояния

Курган, , 16:17 — REGNUM Атомщики открыли в Звериноголовском районе Курганской области информационный центр, чтобы снять все опасения, связанные с разработкой уранового месторождения «Добровольное». Тем временем их оппоненты из движения «Курган-Антиуран» не собираются сдавать свои позиции в судах и между ними и руководством района разгорелся новый скандал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Звериноголовском районе будет вестись разработка месторождения урана «Добровольное», предварительные запасы которого оцениваются в 7067 тонн. АО «Далур» получило право пользования «Добровольным» на основании распоряжения Правительства РФ № 1131-р. Федеральное агентство по недропользованию выдало соответствующую лицензию.

На все вопросы есть ответ

«Политика Госкорпорации «Росатом» — информационная открытость, одной из важных задач мы считаем предоставление всем заинтересованным сторонам правдивых и честных данных о своей деятельности», — заявил на открытии центра генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

На должность руководителя информационного центра, расположенного в здании районной администрации, принят житель Звериноголовского района Вадим Пашков. Он уполномочен отвечать на вопросы о природном уране и деятельности АО «Далур», порядке отработки месторождения, применяющихся технологиях и другом. Также он будет работать с обращениями, требующими обстоятельного ответа атомщиков.

Первый вопрос, возникший у местных жителей, — об обучении и трудоустройстве в АО «Далур». Николай Попонин сообщил, что на месторождение может быть трудоустроено 350 местных жителей. Предприятие имеет лицензию на реализацию программ профессиональной подготовки аппаратчиков-гидрометаллургов, операторов геотехнологических скважин, лаборантов химического анализа, слесарей-ремонтников, операторов механизированных и автоматизированных складов, операторов по подземному ремонту скважин. Срок обучения — три месяца.

Прозвучал вопрос и о вырубке лесов на месторождении. Николай Попонин успокоил: предприятие по условиям лицензии предприятие не имеет право уничтожать лесопосадки.

Что касается судебного разбирательства антиуранщиков с атомщиками, получившими право пользования месторождения «Добровольное» якобы без Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), то и на этот вопрос у гендиректора АО «Далур» есть ответ. ОВОС предприятие рассчитывает завершить до конца 2017 года. Затем, в соответствии с требованиями законодательства, с жителями Звериноголовского района будет проведено общественное обсуждение проекта, в том числе и ОВОС. В случае положительного заключения обсуждения, проект будет передан на госэкспертизу. Только при соблюдении всей этой последовательности и получении положительного заключения экспертиз АО «Далур» начнет геологоразведочные работы, а затем — опытно-промышленные работы.

Уран: кому — убийца, кому — созидатель

«Мы рады, что в район пришло серьёзное и надёжное государственное предприятие. Это означает не только прекращение оттока населения и безработицы, но и налаживание инфраструктуры — строительство и ремонт дорог, проведение газопровода. Полагаю, с появлением крупного предприятия начнет развиваться и местный бизнес, ведь работники должны питаться в столовой, будут ходить в магазины. Плюс — услуги для самого «Далура», например, строительные работы. То есть, создание еще около 100 рабочих мест прогнозируют наши предприниматели. Все это означает увеличение отчислений в том числе, в местный бюджет, а значит, рост качества жизни в наших селах. Рассчитываем мы и на отдельную помощь «Далура» по реализации социальных проектов. Первый шаг в этом направлении уже сделан — выделены средства на ремонт крыши детского сада», — заявил на открытии информационного центра глава Звериноголовского района Михаил Шейгец.

В свою очередь активисты движения «Курган-Антиуран» сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что на почтовом отделении села Звериноголовского штатным курьером администрации района якобы изъяты подписные листы против разработки «Добровольного». На листах были указаны персональные данные жителей района. Они недоумевают, на каком основании предпринят «такой акт превышения полномочий затрагивающий интересы граждан».

«Ясно другое — персональные данные могут быть использованы для проведения репрессивных мероприятий против жителей, подписавших данный лист, и для устрашения остального населения», — говорят активисты движения «Курган-Антиуран». И готовятся к двум судебным слушанием. Одно намечено на 9 августа в Курганском городском суде. Здесь антиуранщики оспаривают действия правительства Курганской области.

«Позиция истцов проста: власти, вопреки Конституции и законам страны, сделали граждан заложниками алчных предпринимателей, считающих нас расходным материалом в ходе их обогащения. Урана в стране немеряно в разных абсолютно безлюдных местах (территория восточнее Урала почти не населена), однако, чтобы не тратиться на строительство инфраструктуры для доступа к урану, решено сэкономить, заплатив здоровьем и жизнями жителей Курганской области», — заявляет активист Габдулла Исакаев.

Еще одно разбирательство по иску курганских антиуранщиков намечено на 2 августа в Верховном суде России. Здесь «Курган-Антиуран» отстаивает незаконность распоряжения правительства России, давшего старт новым разработкам урана на территории Курганской области.

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