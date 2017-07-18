Концерн Audi подвергся резкой критике из-за неудачной рекламы в КНР

Пекин, , 14:41 — REGNUM Тысячи гневных обращений обрушались на немецкого автопроизводителя Audi после того, как в сети кинотеатров Wanda начали демонстрировать новый рекламный видеоролик, который большинство китайских зрителей восприняли как оскорбление представительниц прекрасного пола.

В сюжете видеоролика показана пара молодых людей перед алтарем, готовящихся дать друг другу клятвы верности. В последний момент в кадре появляется мать жениха, которая всячески осматривает невесту, в том числе проверяет ее глаза, зубы и уши, после чего одобряет выбор сына. За этим следуют ссылка на официальный сайт подержанных авто от Audi и надпись: «Важное решение должно быть взвешенным», — сообщает «Чжунго жибао».

Более 5 тыс. китайских интернет-пользователей подписали петицию, требуя немедленного снятия рекламного ролика с показа. Пользователи обвинили создателей в сексизме и оскорблении всех жительниц Китая.

«Следуя логике создателей рекламы, я такой же товар, как и автомобиль. Значит меня можно купить, предварительно изучив мою историю и проверив техническое состояние? Эта реклама абсолютно неуместна!», — прокомментировала видеоролик одна из девушек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее. более 10 тыс. комментариев с критикой в адрес ООН были оставлены пользователями китайской социальной сети Weibo вскоре после того, как на официальной странице международной организации были размещены две записи, призывающие жителей Китая не забывать о глобальных проблемах.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители КНР обрушились с критикой в адрес ООН