В Челябинске не согласовали очередной фестиваль красок

Челябинск, , 14:34 — REGNUM Администрация Челябинска не согласовала проведение общественного публичного мероприятия — фестиваля красок, запланированного на конец июля 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении по взаимодействию с общественными объединениями мэрии.

Причины отказа — нарушение срока уведомления о мероприятии, а также непредоставление необходимой информации. О каких-либо других причинах отказа в согласовании речи не идет.

Эксперты, предупреждавшие о губительных последствиях, в частности проведения фестиваля красок, заявляют о сделанном необходимом, но недостаточном шаге в изменении молодежной политики.

«Нам нужно возвращать культивирование труда. Это необходимо для противодействия цивилизации развлечения, которую нам настойчиво навязывают. Ведь происходят пляски на краю пропасти. И людей, которые говорят, — «ребята, вы свалитесь в эту пропасть», никто не хотел слушать. Заявления о том, что, мол давайте заменим «их» праздники на наши, не выдерживает никакой критики. В этом случае получается, что РПЦ плывет в русле господствующей либеральной доктрины. Вот этого многие не понимают», — сообщил руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник.

В качестве «противоядия, лекарства» эксперт предложил ориентировать, разворачивать нашу цивилизацию в сторону работы, созидательного труда. «Делу время, — потехе час», — резюмировал Константин Путник, критикуя нынешнюю молодежную политику, которая состоит, по словам эксперта, из многочисленных и разнообразных фестивалей и прочих развлекательных мероприятий.

Напомним, 21 мая 2017 года в Челябинске был проведен первый в этом сезоне фестиваль красок. На нем, как обычно в основном молодежь разбрасывала цветные порошки, имитируя бурное веселье и интересное времяпрепровождение. На площадках в местах проведения организаторы продавали цветные порошки для разбрасывания, и проводили концерт с выступлениями молодых коллективов и артистов.

Некоторые эксперты, представители родительских организаций, после прошедших первых фестивалей красок высказались резко против их проведения. Причиной тому послужило то, что некоторые несовершеннолетние участники празднества были замечены в нетрезвом состоянии, курили, дрались. А со сцены выступали коллективы с провокационными номерами, походившими на растлевающие действия. Некоторые выступавшие позволяли себе нецензурные выражения.

27 мая 2017 года очередной фестиваль красок должен был состояться на площадке возле торгово-развлекательного комплекса. Однако руководство ТРК отказало организаторам фестиваля проводить мероприятие. Несмотря на запрет, на площадку к ТРК пришли подростки, которые рассчитывали на участие в фестивале. Подростки устроили стихийное сборище, а приехавшие машины полиции закидали красками. Агрессивное поведение подростков было связано с запретом в проведении фестиваля красок, это подвигло подростков на действия против полицейских. Они обступили служебные автомобили, пинали и хватали автомобили, выкрикивали ругательства, нецензурные выражения в адрес правоохранителей.

После этого, резонансного на всю страну события, мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что администрация не будет запрещать фестивали, так как многим они нравятся, и молодежь в них с удовольствием участвует. Проведение мероприятий лишь будет изменено, в части безопасности, решила администрация. Однако нашлись нарушения в подготовке проведения мероприятия, которые стали поводом к запрету. Тем не менее организаторы намерены подготовится и провести фестиваль в Челябинске. Заявляются даты на конец августа — начало сентября. Время для проведения даже более подходящее, так как в мегаполис начнут съезжаться студенты, будут готовиться или начнут учебу школьники. Вместе с тем в небольших городах Челябинской области активно проводятся фестивали красок. Руководство муниципалитетов и представители крупных предприятий, зачастую выступающие в качестве спонсоров, не усматривают опасностей и с легкостью согласовывают развлекательные мероприятия, в которых вовлекаются дети и подростки Южного Урала.

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