В центре реабилитации в Волгограде пациентов лечили «мёртвые души»

Волгоград, , 14:25 — REGNUM В Волгограде в Красноармейском филиале Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации четверо санитарок числились только на бумаге, но фактически не работали. Но это не помешало начислять им заработную плату. Между тем, сами «медработники» денег в руках не держали, а начисляемое им денежное вознаграждение за труд было источником дополнительного дохода для заведующей филиала Ольги Стручковой. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения СКР 19 июля, таким образом на «мёртвых душах» женщина «заработала» более 700 тысяч рублей, выделенных из бюджета Волгоградской области.

Преступление вскрылось в ходе прокурорской проверки. Материалы надзорного ведомства и легли в основу уголовного дела, фигурантом по которому проходила заведующая филиалом центра. Как выяснилось в ходе следствия, действовала мошенница не одна.

«Преступная схема «сработала» благодаря пособничеству старшей медицинской сестры, которая вносила в табели учёта рабочего времени несоответствующие действительности данные о якобы отработанных рабочих днях санитарок», — добавили в СКР.

Разговорить участников махинации удалось не сразу. Заведующая филиалом всячески запугивала медперсонал учреждения, заставляя их лгать следствию, однако позднее «медсестры» все же дали признательные показания.

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Материалы уголовного дела, которые уместились в 21 томе, ушли в суд в октябре 2016 года. Обвинение было предъявлено сразу по трём статьям УК РФ — мошенничество и пособничество в нём, а также служебный подлог.

Недавно состоялся суд. Приговором заведующей медцентром назначено наказание в виде 1,5 года колонии общего режима. Её пособница осуждена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Добавим, что за аналогичное преступление придётся ответить и 67-летнему директору государственного детского центра творчества в Кировском районе Волгограда. Следствие подозревает её в фиктивном трудоустройстве свой дочери в центр на должность методиста. Девушка на работе не появилась ни разу, однако зарплату получала исправно. В общей сложности в результате такого преступного сговора подозреваемым удалось похитить из бюджета комитета образования и науки Волгоградской области более 600 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, фиктивное трудоустройство инвалидов было выявлено в Волгограде весной 2016 года. Посодействовать маломобильным гражданам с предоставлением работы пожелала фирма по изготовлению ритуальной продукции. В качестве субсидии из бюджета организация получила порядка 200 тыс. рублей для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий для инвалидов. Однако фактически никакого оборудования фирма не приобрела, а полученные от государства деньги работодатель потратил по своему усмотрению.

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