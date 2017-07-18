Родителей и учителей научат выявлять интернет-зависимость у детей

Москва, , 14:14 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила обучить учителей и родителей выявлять игровую интернет-зависимость у детей на ранних стадиях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

По мнению депутата, необходимо внести изменения во ФГОСы и «доработать примерную программу по ОБЖ курсом влияния информационных технологий на здоровье человека, примерную программу по информатике — разделом, включающим вопросы обеспечения информационной безопасности и правила защиты от киберугроз, а также разработать методические рекомендации для учителей и родителей по раннему выявлению детей, оказавшихся под влиянием игровой и интернет-зависимости».

Эти инициативы Яровая считает необходимым внести в план мероприятий в рамках Десятилетия детства.