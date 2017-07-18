Ростовская область: поисковики нашли бойцов пограничного отряда войск НКВД

Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM

Поисковики объединения «Миус-фронт» продолжают совершать полевые выезды в надежде отыскать защитников Отечества. Исследуемая территория — Сальский район, где летом 1942 года шли ожесточенные бои. Как сообщили ИА REGNUM в отряде 18 июля, в ходе очередной экспедиции подняты останки солдат 24-го пограничного полка войск НКВД.

Бойцы прикрывали отход частей Красной армии через переправу и понесли потери. Пятеро пропали без вести, двоих из них в эти дни удалось вернуть из небытия. Поисковики надеются отыскать остальных павших героев, но проводить работы опасно из-за обрушения материковых пород земли. Добровольцы пообещали найти дополнительные способы, которые могут помочь в поиске.

Отметим, согласно распоряжениям начальника охраны тыла Южного фронта, для прикрытия основных переправ через реку Маныч в июле 1942 года в станицу Пролетарскую и Манычстрой были выдвинуты в том числе 26-й и 24-й пограничные полки НКВД. Потери 24-го погранполка в боях на Маныче составили 49 человек убитыми, 99 ранеными, 176 пропавшими без вести. Об этом говорится в одной из статей военного историка, научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук Владимира Афанасенко под названием «Маныч в сорок втором», посвященной 70-летию начала Сталинградской битвы и Битвы за Кавказ.

«В наступившей темноте 24-й погранполк начал отход в направлении Новый Маныч, в полосу обороны 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Стойкость чекистов и пограничников в боях на Маныче сорвала планы немецкого командования по окружению и уничтожению советских войск между Ростовом и Краснодаром. За боевые подвиги и массовый героизм личного состава 24-й Прутский пограничный полк удостоился ордена Красного Знамени. Трудящиеся Сальского района насыпали на месте боя Курган бессмертия. На вершине — обелиск Славы, на котором высечено: «Вечно будет жить в памяти сальчан подвиг пограничников 24-го полка!» — сказано в статье ростовского историка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в первом полугодии 2017-го в ходе полевых выходов были найдены останки 180 советских солдат. 46 защитников Отечества обрели вечный покой на Самбекских высотах в канун Дня Победы.

Напомним, в начале июля в селе Куйбышево под оружейные залпы в последний путь проводили защитников Миус-фронта. 15 солдат обрели вечный покой в братской могиле.

«Миусская земля обильно полита кровью солдат в годы Великой Отечественной войны. Здесь более 800 тысяч бойцов отдали свои жизни за Отечество. Бойцы 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса на «голубой линии» беззаветно защищали каждую пядь земли, несмотря на огромные потери. Мужество и героизм казаков-кавалеристов служили примером для всех защитников Родины», — отметил на траурной церемонии первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.

Ранее по теме: В Ростовской области предали земле останки защитников Миус-фронта

Читайте ранее в этом сюжете: «Вся миусская земля была усеяна трупами, разве они не достойны памяти?»