Экс-губернатор Фуцзяни и еще четыре чиновника предстанут перед судом в КНР

Пекин, , 14:11 — REGNUM Бывший губернатор провинции Фуцзянь на востоке Китая находится под следствием в связи с подозрением во взяточничестве, передает 18 июля заявление Верховной народной прокуратуры КНР агентство «Синьхуа».

являющийся бывшим заместителем главы Компартии Китая по провинции Фуцзянь, еще 4 июля был исключен из КПК и снят со всех занимаемых им должностей за нарушение партийных норм, правил и дисциплины в связи с коррупционным скандалом.

Кроме того, прокуратура заявила о начале расследования в отношение еще четырех чиновников по подозрению во взяточничестве. Ими стали бывший законодатель провинции Хэбэй Ян Чунъюн, бывший президент Народной страховой компании Китая Ван Иньчэн, вице-губернатор провинции Аньхой Чжоу Чунъюй и бывший генеральный директор государственной химической компании Sinochem Group Цай Сийоу.В отношение всех пятерых начаты расследования.

Напомним, что Китай ведет активную кампанию по борьбе с коррупцией в высших партийных и управленческих кругах.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины при ЦК КПК заявила о том, что бывший высокопоставленный китайский законодатель из провинции Хэбэй Ян Чунъюн предстанет перед судом за систематическое нарушение законодательства.

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