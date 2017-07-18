Калужские депутаты внесли изменения в бюджет областного центра

Калуга, , 13:53 — REGNUM Сегодня, 18 июля в Калуге состоялось внеочередное заседание городской думы. Вёл заседание заместитель председателя городского парламента Сергей Павлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Калуга».

«Предложенная управлением экономики и имущественных отношений новая схема НТО вызвала много поправок и разногласий, — сказал заместитель председателя городской думы Сергей Павлов. — Поступили обращения от предпринимателей, чьи объекты не вошли в новую схему, в итоге депутатский корпус принял решение продлить на год срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования, утверждённой городской думой 22 марта 2017 года». Договора аренды с предпринимателями будут пролонгированы до 22 марта 2018 года.

Парламентарии внесли изменения в бюджет города на 2017 год.

Доходная часть увеличилась на 151 миллион рублей за счёт субсидий из областного бюджета, также производится перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей.

Управлению образования выделяется 158,7 миллионов рублей для компенсации расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях.

3,3 миллиона рублей выделяется Управлению калужского троллейбуса для возмещения недополученных доходов в связи с перевозкой льготных пассажиров.

19,5 миллионов рублей будет направлено на оказание финансовой помощи МУП «УКТ» в целях предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности.

Также, 36,2 миллиона рублей выделяется на оплату взноса в уставной фонд МУП «Калугатеплосеть». Средства будут направлены на погашение долгов предприятия. Между тем, самой теплосети управляющие компании должны значительные суммы. Только от Единого информационно-расчётного центра Калужской области «Калугатеплосеть» должна получить 136 миллионов рублей, 74 миллиона рублей Теплосети должен перечислить Расчётно-информационный центр города Калуги. В этой связи, председатель бюджетного комитета городской думы Константин Сотсков предложил Контрольно-счётной палате проверить деятельность расчётных центров и целевое расходование поступивших средств. Депутат Максим Платов также предложил пригласить на следующее заседание Городской Думы руководство расчётных центров.

«Калугатеплосеть» берёт кредиты, город для оказания финансовой помощи предприятию выделяет бюджетные средства и закладывает муниципальное имущество, в то время как управляющие компании и расчётные центры весьма вольно обходятся с деньгами, которые должны перечислить МУПу, — подчеркнул депутат Максим Платов.

Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук рекомендовал Теплосети активизировать претензионную работу, которая, по его мнению, до настоящего времени велась неудовлетворительно. С начала года в пользу МУП «Калугатеплосеть» было взыскано только порядка 40 миллионов рублей, при общей задолженности свыше 300 миллионов.

Парламентарии решили вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Думы.

Депутаты согласовали сделку муниципального предприятия «Калужские городские коммунальные электрические сети» на сумму 3,6 миллиона рублей. На эти средства планируется провести работы по реконструкции сети наружного освещения на улицах Заокская. Бутырская, Выставочная и Нагорная.

Также была согласована сделка муниципального предприятия «Калугатеплосеть» по приобретению латунной трубы на сумму 610 тысяч рублей.

На заседании было принято решение обратиться в Избирательную комиссию Калужской области с ходатайством о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» на территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги.

В план приватизации муниципального имущества было дополнительно включено административное здание, расположенное по адресу: улица Суворова, дом 106.

В ходе часа контроля заместитель городского головы Алексей Дмитриев сообщил депутатам о ходе реализации муниципальной программы «Городская среда».

18 июля истекает срок приёма заявок на участие в аукционах. К 10 августа городская управа планирует выйти на заключение контрактов на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Заключение контрактов на благоустройство общественных территорий планируется к 15 августа 2017 года.