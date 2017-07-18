Власти Москвы согласовали шествия «За свободный интернет»

Москва, , 13:42 — REGNUM Мэрия Москвы согласовала организаторам акции «Марш за свободный интернет» проведение мероприятия 23 июля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Заявка на акцию от Партии народной свободы (ПАРНАС) была третья по счету. Власти не согласовывали предыдущие заявки из-за их некорректного оформления и ведущихся по запрашиваемому маршруту работ по программе «Моя улица».

Согласно заявке, колонна участников акции пройдет от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

ПАРНАС заявил 10 тыс. участников, акция пройдет с 14:00 до 16:00.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский прокомментировал согласованное мэрией Москвы шествие, повесткой которого заявлено требование отставки главы ведомства Александра Жарова.

По его словам, если мероприятие согласовано, то его участники имеют право собираться «под любыми лозунгами, которые им нравятся» — это не нарушает действующее законодательство, сообщает Life.