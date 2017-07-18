Швейцария: Тела семейной пары были обнаружены в леднике спустя 75 лет

Берн, , 13:32 — REGNUM

Тела двух человек, пропавших 75 лет назад в Альпах, были обнаружены на таящем леднике, сообщает The Guardian.

Пропавшие — Марселен и Франсин Думулен, родители семерых детей отправились доить коров на один из лугов, расположенных над городом Шандолэн в кантоне Вале 15 августа 1942 года.

«Мы всю жизнь искали их, не переставая», — заявила их младшая дочь Марселин Урди-Думулин, которой на сегодняшней день самой 75 лет.

«Мы верили, что однажды сможем похоронить их так, как они заслуживают», — добавила она.

Полиция кантона Вале сообщила, что тела двух человек, при которых были обнаружены удостоверяющие их личность документы, были найдены в начале июля на леднике Гласье де Тзанфлёрон, расположенном поблизости от горнолыжного курорта «Ле Диабльре» на высоте 2 тыс. 615 метров.

Для установления их личности будет проведена ДНК-экспертиза.

«Тела лежали друг подле друга. Это были мужчина и женщина в одежде времен Второй мировой войны», — отметил директор горнолыжного курорта Glacier 3000 Бернар Тшаннен.

«Они идеально сохранились в леднике, их личные вещи были не тронуты временем», — подчеркнул он, добавив, что пропавшие 75-лет назад муж и жена могли упасть в расселину ледника, где они и оставались все это время.