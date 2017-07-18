Паломники к мощам Николая Чудотворца не испугались непогоды в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Количество людей, желающих поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга в связи с непогодой, пришедшей в Северную столицу, не уменьшилось, по сравнению с первыми днями паломничества. Об этом 18 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Принесения мощей Святителя Николая в Россию.

После полудня в Санкт-Петербург пришел ливневый дождь с грозой, сопровождаемый усилением ветра до 15 м/с.

Время ожидания в очереди к святыне на данный момент составляет около 2,5 часов. В утренние часы время ожидания доходило до 5 часов в связи с тем, что многие паломники стараются прийти к началу доступа к святым мощам, который открывается в 7 утра.

В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится на углу Чернорецкого переулка и площади Александра Невского.

Организаторы отмечают, что паломники заранее получают информацию о возможных климатических условиях и ухудшении погоды, которая поступает от органов МЧС. Информация доводится до верующих через официальный сайт Принесения мощей святого Николая Чудотворца, а также аккаунты паломничества в соцсетях.

«ПРЕДУПРЕЖДАЕМ о неблагоприятных погодных условиях! Идет ливневый дождь с грозой!» — значится в сообщении на сайте паломничества.

В связи с этим верующих просят соизмерять свои силы с погодой, а также подготовиться к прохождению очереди, с точки зрения одежды, обуви и наличия зонтов.

На месте паломничества, как и в предыдущие дни, постоянно находятся сотрудники МЧС. Силами ведомства установлены две палатки — в штатном режиме они предназначены для питания волонтёров, помогающих паломникам, но, в случае необходимости, там можно будет укрыть от непогоды наиболее нуждающихся в этом паломников.

«Представители МЧС в случае чрезвычайных обстоятельств смогут оказать содействие и предпринять все необходимые меры, чтобы обезопасить людей не только на территории лавры, но и на всех прилегающих территориях, по которым проходят паломники», — отметили в пресс-центре.

Кроме того, у Александро-Невской лавры дежурит три кареты скорой помощи, постоянно находятся представители городского комитета по здравоохранению, к которым также могут обратиться люди.

Напомним, святыня, которую в равной степени почитают в западном и восточном христианстве, доступна для поклонения в Свято-Троицком соборе лавры ежедневно с 7 утра до 22 часов. Святые мощи будут открыты для верующих по 27 июля включительно. 28 июля ковчег с мощами святого Николая Чудотворца вернется в итальянский город Бари, где хранится уже много веков.

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