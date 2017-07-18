Вопрос о госстатусе русского языка не стоит на повестке Еревана

Ереван, , 12:57 — REGNUM Председатель постоянной парламентской комиссии Армении по внешним связям Армен Ашотян заявил, что в повестке Еревана не стоит вопрос о получении русским языком в Армении статуса официального.

По его словам, русский язык — это язык «всемирного значения».

«Но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции», — сказал Ашотян Sputnik Армения .

Он пояснил, что переговоры с российской стороной о признании армянских водительских прав в других форматах будут продолжаться.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики. Так можно решить вопрос с признанием водительских прав Армении на территории России.

Речь идет о запрете с 1 июня 2017 года работать в России профессиональными водителями лицам с зарубежными водительскими правами. Закон был принят в связи с увеличением числа ДТП, которые происходят с участием иностранцев.

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