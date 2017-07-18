В Абхазии второй подозреваемый сознался в убийстве туриста из РФ

Гагра, , 12:32 — REGNUM Признательные показания по уголовному делу об убийстве российского туриста в Абхазии дал второй подозреваемый, сообщили 18 июля в пресс-службе абхазской прокуратуры.

«Второй подозреваемый по уголовному делу, по факту разбойного нападения на группу отдыхающих, дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе.

Второй подозреваемый по делу о нападении 11 июля на российских туристов в Гудаутском районе был задержан в ходе операции, проведенной абхазским МВД.

Задержанного допросили, он показал, где находится орудие преступления — нож. Также в качестве вещественных доказательств изъяты два фотоаппарата и ювелирные изделия.

Все это было обнаружено в ходе расследования в лесном массиве, неподалеку от места его проживания — в селе Абгархук (Гудаутский район, Абхазия).

Напомним, 11 июля в Абхазии два вооруженных человека совершили нападение на отдыхающих — туристов из России. Один туристов оказал сопротивление, защищая свою семью, и был убит.

В Абхазии и в России были возбуждены уголовные дела об убийстве и разбойном нападении на людей. В ходе следственных мероприятий были задержаны двое подозреваемых — два брата 1987 и 1988 годов рождения (Адгур и Даур Джинджолия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля один из задержанных по делу об убийстве туриста из России в Абхазии признал свою вину. На основании его показаний были установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства.

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