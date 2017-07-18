В КНР прошли первые слушания по делу китайского «Джека-потрошителя»

Пекин, , 12:28 — REGNUM Подозреваемый в совершении серийных убийств, изнасилований, грабежей и в расчленении трупов предстал перед судом города Байинь провинции Гуаньсу на северо-западе КНР, пишет 18 июля газета «Жэньминь жибао».

Слушания по делу Гао Чэнюна прошли в Байиньском промежуточном суде. Оно было закрыто от общественности в связи с опасениями частного характера, сообщает газета.

Ожидается, что слушания продлятся не меньше двух дней. Члены семей жертв присутствовали в суде в первый день слушаний.

Гао обвиняется в убийстве по меньшей мере 11 человек в провинции Ганьсу и соседней с ней Внутренней Монголии в промежутке между 1988 и 2002 гг., говорится в заявлении Министерства общественной безопасности. Самой юной жертве убийцы было всего восемь лет. Гао был арестован в августе 2016 года.

В свое оправдание Гао ранее заявлял, что у него не было мотивов для совершения убийств. При этом, общим почерком преступника было убийство девушек, одетых в красное.

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