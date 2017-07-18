В Волгограде бесследно исчез памятник защитникам Сталинграда

Волгоград, , 12:21 — REGNUM В Волгограде пропал памятник защитникам Сталинграда, установленный в парке посёлка Нижний Тракторозаводского района. О судьбе монумента вот уже более десяти лет ничего неизвестно, а местные жители не могут добиться от властей четкого ответа о его местонахождении, сообщает ИА REGNUM 19 июля.

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Скульптура советского солдата с автоматом в руке на высоком постаменте была установлена в 1968 году на месте дислокации 159-й ударной группы войск 66-й армии, которая вела здесь бои в 1942 году за территорию района. Когда памятник стал разрушаться, его якобы забрали на реставрацию в один из цехов Тракторного завода.

«Это было примерно в 2005 году. С тех пор никто о нем ничего не слышал», — поделилась местная жительница Валентина Арефьева.

По словам женщины, она неоднократно обращалась в районную администрацию. Из ответа властей следовало, что «территория парка является бесхозной, а памятник в зеленой зоне посёлка не находится в оперативном управлении ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда, и его ремонт не планируется».

«О каком ремонте вообще идёт речь, если нет самого объекта ремонта? На личном приёме в администрации мне вообще сказали, что если мы хотим жить в красивом парке, то должны на свои деньги сами его благоустроить», — добавила Арефьева.

В настоящее время картина на месте ранее установленного памятника не радужная. Гранитные бордюры постамента, ограждавшие всю территорию мемориала, разрушены. Памятная табличка на постаменте с надписью: «Воинам 159-й дивизии 66-й Волго-Донской армии, освободившей Тракторозаводский район» исчезла. От расположенной рядом братской могилы с захоронением солдат и мирных жителей, погибших при бомбардировке Сталинграда, некогда обозначенной стелой и ограждением с цепями, остались только кирпичи. Окружающая территория парка находится в глубоком запустении.

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Порядок в парке уже много лет поддерживает группа местных энтузиастов, своими силами они заботятся и о сохранности пустого постамента.

«Ситуация вызывает наше крайнее недоумение и возмущение. Понятно, что, когда над парком и памятником шефствовал Тракторный завоз, всё было в порядке, но почему после прекращения деятельности завода эта земля оказалась ненужной городу?» — прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Давид Макян.

Что касается исчезновения памятника, то Макян назвал это «вопиющим» фактом.

«Стыдно говорить о каком-либо патриотическом воспитании с высоких трибун, когда в городе-герое исчезают целые военные мемориалы», — сказал активист, добавив, что в ближайшее время для выяснения обстоятельств местонахождения памятника, а также для поиска путей решения по ситуации с парковой зоной общественники намерены провести совещание с участием представителей профильных ведомств.

Добавим, что далеко не всем памятникам, посвященным далёким 40-м, обеспечен должный уход. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году прокуратура в ходе проверки выявила бесхозные захоронения времён Великой Отечественной войны. Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы в посёлке Песчанка, а также памятник на месте, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии, в сквере на улице Радомской Ворошиловского района Волгограда оказались не оформленными в муниципальную собственность. В адрес департамента муниципального имущества администрации Волгограда было внесено представление с требованием принять меры к оформлению правового статуса объектов культурного наследия. В настоящее время памятники внесены в Росреестр.

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