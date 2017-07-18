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Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

Общество

Также Роспотребнадзор дал рекомендации по родителям по покупке игрушки

Москва, 18 июля 2017, 12:03 — REGNUM  Роспотребнадзор проверит популярную у детей игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья ребенка, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Исследование будет проведено совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков. Будет изучено влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия

Также Роспотребнадзор дал рекомендации по обращению с игрушкой. В частности, их не рекомендуется приобретать с рук в неустановленных местах.

Виду того, что спиннеры зачастую продаются через интернет, «они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям». Обратить внимание при покупке следует на резкий химический запах и повышенный шум.

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