В Год экологии 31 вид вымирающих растений покинет калужскую Красную книгу

Калуга, , 12:00 — REGNUM 31 вид редких и вымирающих растений исключат из Красной книги Калужской области, сообщает 18 июля корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания Общественного совета при губернаторе по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области Варвара Антохина заявила на заседании о позитивных изменениях, происшедших за последнее время в экосфере региона.

«В настоящее время принято решение исключить из Красной Книги 31 вид редких и вымирающих растений. Это положительный показатель — улучшено проживание данных видов, их количество перестало быть критичным», — сказала Варвара Антохина.

На встрече также обсуждалась подготовка к выпуску второго тома Красной книги Калужской области, первое издание которой увидело свет в 2006 году.

Напомним, 2017 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии. Цель данного решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.