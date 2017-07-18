В полиции Кузбасса не разглашают подробностей обеспечения безопасности

Кемерово, , 11:59 — REGNUM Главное управление МВД России по Кемеровской области решило уклониться от прямых ответов на вопросы ИА REGNUM о предпринимаемых мерах обеспечения безопасности в местах массового скопления людей в регионе и предпочло дежурные фразы.

В запросе редакции в частности были вопросы о том, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности; каков уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, в плане наличия охранных систем, пропускного режима, освещения и ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами и как, наконец, решается вопрос повышения антитеррористической безопасности названных мест.

«В ответ на ваш запрос сообщаю, что органы внутренних дел Кемеровской области на постоянной основе ведут работу по охране общественного порядка на массовых мероприятиях, а также обеспечивают в рамках своей компетенции контроль мер безопасности, принимаемых в местах массового пребывания людей, и мониторинг ситуации на данных объектах. Места массового скопления граждан находятся под постоянным контролем правоохранительных структур», — такой ответ на запрос пришёл за подписью начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Кузбассу, полковника внутренней службы Евгения Ильясова.

О том, согласны ли в кемеровской полиции с оценкой Генпрокуратуры о том, что региональные власти не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей, в ведомстве и вовсе предпочли умолчать.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно утверждённой госпрограмме Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения» на 2014−2019 годы, объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 162 198,053 тыс. рублей. Из них на 2014 год — 59 499,353 тыс. рублей; 2015 год — 32 034,0 тыс. рублей; 2016 год — 21 074,7 тыс. рублей; 2017 год — 16 530,0 тыс. рублей. Относительно источников средства разделились следующим образом: областной бюджет — 104 666,4 тыс. рублей, федеральный бюджет — 53 996,653 тыс. рублей; местный бюджет — 3535,0 тыс. рублей.

Отметим, что в Кемеровской области создана антитеррористическая комиссия. В её составе губернатор региона, его заместители, представители различных ведомств и министерств. После взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года глава Кемеровской области Аман Тулеев провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии, на котором отметил, что Кузбасс — регион особый: мощный, индустриальный с развитой транспортной инфраструктурой. Он поручил главам территорий обновить планы мероприятий по организации антитеррористической деятельности, наметить дополнительные меры по безопасности населения от угроз террористов, исключить места, через которые может проникнуть террорист, особенно на промышленных предприятиях с опасными условиями производства. Также дал поручение усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, во время спортивных и культурных мероприятий и организовать проверки общественного транспорта, остановок.

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«Преступники ведут активную деятельность по привлечению молодежи к противозаконным и террористическим действиям, мы должны сделать всё возможное, чтобы защитить наших детей», — подчеркнул губернатор и поручил организовать в школах и вузах специальные учения, круглые столы, классные часы, а также диктанты и сочинения на тему антитеррористической безопасности.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь заявил, что власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей.

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Особую обеспокоенность, по слова заместителя генерального прокурора, вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов. Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами.