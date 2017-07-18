Валентина Самойлова, , 12:42 — REGNUM

Всю прошлую неделю иностранных журналистов, работающих по теме Арктики, почти не волновала Россия. Они обращали свое внимание на увеличение интереса Японии к Северному Ледовитому океану, размышляли на тему военных разведывательных неудач на канадском севере и о причинах масштабного ртутного загрязнения в регионе. Впрочем, все же России немного досталось — медиа обнаружили связь администрации Трампа и российской «Роснефти» через небольшую нефтедобывающую итальянскую компанию. Обо всем этом читайте в нашей регулярной подборке иностранных материалов об Арктике.

Red Green And Blue

Трамп одобряет новое арктическое нефтяное бурение под влиянием России

Спустя два года после того, как компания Shell отказалась от глупой и дорогостоящей арктической нефтяной буровой компании, администрация Трампа снова открыла эту банку с червями. Конечно же, здесь просматривается огромный след российского влияния.

Royal Dutch Shell уже потратила 7 миллиардов долларов и 7 лет на исследования в Арктике, и только после этого стало очевидно, что бурение здесь будет невыгодным. Но сегодня крошечная итальянская компания Eni получила разрешение от США на бурение нефтяных скважин в этом регионе. Сомнительно, что у нее больше ресурсов, чем у Shell.

Но дело даже в другом. Вспомните катастрофу с разливом нефти в Мексиканском заливе. Понадобились недели, чтобы доставить необходимое оборудование для очистки, а еще больше — чтобы остановить выброс нефти в воду. Обеспечить безопасность на 100% невозможно, и вряд ли будет возможным когда-то. А теперь представьте, что такая катастрофа разразилась бы в Арктике.

Вы находитесь за тысячи километров от всего необходимого вам оборудования и потребуется несколько месяцев, чтобы доставить его на место аварии. Кроме того, в сотни раз усложняется процесс очистки моря от нефтепродуктов даже для самых опытных экипажей. Тут самые плохие условия для работы: холодные, бурные, изменчивые воды не позволяют легко выполнять тонкие операции по подводной закупорке. Eni признает, что разлив нефти может исчисляться в 21 миллион галлонов сырой нефти.

И этот регион также является одной из самых деликатных экосистем в мире. Из-за возможных разливов нефти птицы, белые медведи — все может быть погублено.

Кристен Монселл, адвокат Центра биологического разнообразия: «Нефтяной разлив здесь нанесет невероятный ущерб, и его будет невозможно устранить. Администрация Трампа явно заботится только об интересах нефтяных компаний, независимо от их юридических обязательств или угроз для белых медведей или нашей планеты в целом».

Занималась ли раньше эта компания бурением? Конечно. В России. Согласно веб-сайту компании, Eni работает в России с 2007 года и в настоящее время получает 30% своего дохода от сотрудничества с российским нефтяным гигантом «Роснефть». В мае 2017 года они заключили договор о совместных операциях в области разведки, добычи, переработки, торговли, логистики и маркетинга, нефтехимии и технологий, и инноваций.

«В этом году, после Хатангского района — мы будем бурить в Черном море, затем в 2018 году — в Баренцевом море, а в 2019 году мы вернемся в нефтегазовый регион Карского моря и продолжим нашу работу в Восточной Арктике», — доложил президент «Роснефти» Игорь Сечин Владимиру Путину.

С 2005 года Eni арендовала кусок территории Аляски, но никак не использовала его. В конце 2017 года договор истекает и его надо расширять. Поэтому администрация Трампа без согласительных процедур благословила бурение, которое начнется в декабре, за месяц до истечения срока аренды.

Местные экологические группы уже подали в суд. Но за бурением стоит серьезное лобби — возможность бурения может быть расширена.

The Diplomat

Северный тур Абэ и арктические амбиции Японии

После саммита G20 в Германии премьер-министр Японии Синдзо Абэ путешествовал по северной Европе. Его цель — укрепление партнерских отношений, которые Япония давно считает «экзотическими»: Токио сложно работать с партнерами, которые находятся географически далеко.

Одной из центральных тем визита Синдзо Абэ стало развитие ресурсов Арктики. С президентом Финляндии Саули Ниинисто Абэ обсудил желание Японии играть более значительную роль в Арктическом совете, в котором Финляндия руководит процессом, а Япония является лишь наблюдателем.

На встрече был подписан ряд соглашений,

в том числе по развитию сотрудничества в области охраны окружающей среды, а также упоминалась Россия. Абэ сказал: «Мы подтвердили наше тесное сотрудничество с Российской Федерацией» и поздравил Финляндию с ее 100-летием независимости от России.

С премьер-министром Дании Ларсом Локке Расмуссеном Абэ обсудил механизм сотрудничества государств в области свободной торговли, развития ресурсов и исследований в Арктике и Гренландии.

Япония особенно заинтересована в Арктике из-за возможности Северо-Восточного Пассажа — маршрута отгрузки товаров по всей России и Сибири, что может сократить маршруты доставки из Азии в Европу на 10 дней, по сравнению с пересечением Панамского канала.

Отметим, что Китай и Россия упорно трудились, чтобы воспользоваться арктическим судоходством. Устремления этих стран к контролю и монетизации арктических маршрутов ясны. Россия использует свое географическое преимущество, чтобы требовать контроль над всей частью Северного морского пути, а Китай уже прорезал лед, чтобы отправить коммерческие суда через Арктику. США могут быстро оказаться не у дел. То же самое можно сказать и о Японии, поэтому Синдзо Абэ нужно приложить сверхусилия, чтобы изменить ситуацию.

The Washington Post

Арктика полна ртути, и ученые подозревают, как она туда попадает

Удаленная арктическая тундра может показаться последним местом на Земле, для которого антропогенное загрязнение может быть критичным. Однако эта территория заполнена ртутью. Ртуть вытекает из почвы в реки и потом в Северный Ледовитый океан, убивает рыбу и других морских обитателей, которые необходимы местным жителям для выживания.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature, показало, что большая часть загрязнения в арктической тундре происходит из-за элементов ртути в газообразной форме, переносимой через атмосферу из других частей мира. Как только испарения доходят до Арктики, они всасываются растениями в летний период. Когда растения умирают, ртуть перемещается в почву и в конечном итоге может выщелачиваться в реках и водных путях, которые переносят ее в Северный Ледовитый океан.

Поскольку изменение климата продолжает нагревать Арктику, ученые обеспокоены тем, как будет циркулировать ртуть по экосистеме. «Огромное количество Канады и России покрыто тундрой, и она тает, — сказала Александра Штеффен, специалист по ртути из окружающей среды. — Если мы поймем, что происходит сейчас, где ртуть находится, откуда она берется, мы поймем, что произойдет, когда тундра растает еще больше».

Ученые давно знают о высоких уровнях ртутного загрязнения в Арктике, сказал ведущий автор нового исследования Даниэль Обрист, эксперт по атмосферным химическим веществам и загрязнению окружающей среды Университета Массачусетса. Но процессы, с помощью которых ртуть сохранялась и накапливалась здесь, остались мало понятными. В прошлом некоторые ученые предположили, что загрязнение ртутью в Арктике происходит, в основном, за счет дождя и снега, идея, которая была в значительной степени опровергнута новым исследованием.

Большая часть ртути в ландшафте поглощается растительностью в течение небольшого периода в году, когда снег тает, а растения растут. В результате ртуть становится более или менее секвестрированной в почве, без доступа к солнечному свету и теплу, которые могут заставить ее реагировать и возвращаться в воздух.

CBCNews

Канадский проект арктического беспилотного патрулирования затянулся уже на 2 года

Реализация канадского плана патрулирования Арктики с помощью беспилотного летательного аппарата была отложена уже на два года. Это произошло отчасти потому, что беспилотный самолет настолько велик, что считается ракетой и подпадает под сложные правила контроля над вооружениями.

Проект на 39,5 млн долл. США, утвержденный в июне 2015 года, предполагал, что к марту 2016 года беспилотник начнет свое патрулирование. Однако, по нашим сведениям, он не будет доставлен на место работы до апреля 2020 года.

Самым крупным препятствием является международное соглашение о контроле над вооружениями, которое Канада и другие 34 страны приняли в 1987 году.

Ожидается, что дрон будет летать около 500 часов в год, дополняя пилотируемые самолеты, уже патрулирующие Арктику, и будет следить за загрязнением нефтью, ледообразованием, незаконным промыслом и помогать в поиске и спасении.