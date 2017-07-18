Олимпийский чемпион Тихонов забрал подаренную храму икону

Челябинск, , 11:38 — REGNUM Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов забрал из храма в Челябинской области икону, которую он подарил четыре года назад, сообщает Life.

Тихонов назвал священнослужителя «проходимцем»: икона дорогая и красивая, однако она все время была спрятана.

«Говорю, мол, покажи икону. Он уходит за алтарь, минут семь пороется, принесёт, покажет и опять уносит. Это не священнослужитель — это проходимец!» — сказал Тихонов.

По данным СМИ, забирать икону Тихонов пришел в нетрезвом состоянии, он был не один, с ним пришел знакомый. Спортсмен опровергает данные о том, что был пьян.

Александр Тихонов — советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион 1968, 1972, 1976 и 1980 годов. Он родом из Челябинской области.