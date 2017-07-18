Украденный фрагмент челябинского метеорита возвращён в музей

Челябинск, , 11:36 — REGNUM Фрагмент знаменитого челябинского метеорита, пропавший в начале июля, возвращён Челябинскому историческому музею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Часть метеорита весом 2,5 килограмма хранилась в запасниках музея. Пропажу фрагмента знаменитого метеорита обнаружили сотрудники государственного исторического музея Южного Урала и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники челябинского ФСБ предприняли оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых фрагмент был обнаружен в коллекции геолога, специалиста, консультирующего музей.

По оценке работников музея, стоимость одного килограмма на рынке подобных вещей достигает суммы свыше одного миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит. При вхождении небесного тела в плотные слои атмосферы возник взрыв. Ударная волна достигла города и привела к частичным разрушениям некоторых строений. В основном пострадали окна зданий, в них были выбиты стекла. Также были разрушены витрины магазинов, торговых комплексов, спортивных сооружений, объектов социальной инфраструктуры. После падения метеорита была нарушена сотовая связь. Оповещения людей не было, горожане долгое время находились в неведении о произошедшем. Многие вышли из домов и строений на улицу, люди наблюдали за происходившим и обменивались мнениями. Пострадало несколько человек, в основном были зафиксированы порезы от разбившегося стекла. Получили повреждения промышленные объекты. У некоторых зданий были пробиты крыши, частично обрушены стены. Власти Челябинска и области объявили о существенном ущербе. Основные восстановительные работы были связаны с заменой стекол в окнах и витражах зданий. Для ремонта зданий городских учреждений были выделены бюджетные деньги. Общая сумма ущерба была оценена в несколько сот миллионов рублей.