По меньшей мере 21 человек скончался от лихорадки денге в Индии

Нью-Дели, , 11:25 — REGNUM

По меньшей мере 21 человек стал жертвой вспышки лихорадки денге, произошедшей на юге Индии в штате Керала за последние три недели, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступило официальное лицо правительства. По его словам, ситуацию со вспышкой заболевания обостряет недостаток лекарств и медицинских сотрудников.

«Нам грозит массовый медицинский кризис, — отметил источник в медслужбе штата. — Существует недостаток медикаментов и медицинского персонала для преодоления проблемы».

Источник добавил, что более 40 тыс. жителей штата страдают повышенной температурой. В связи с этим правительство намерено установить медицинские лагеря в школах и храмах.

Переносимый кровососущими насекомыми вирус, вызывающий схожие с гриппом симптомы, может вызывать опасную геморрагическую лихорадку денге. Этим вирусом с мая заразилось более 11 тыс. человек в штате Керала.

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