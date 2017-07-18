Кадыров о свадьбе Баскова и Лопыревой: «Сердца нашли друг друга в Грозном»

Грозный, , 11:21 — REGNUM Певец Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырева сыграют свадьбу в столице Чечни. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.

«5 октября в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие, — написал Кадыров. — Народный артист РФ, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия — 2003», посол ЧМ по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном».

Глава Чечни добавил, что певец Басков сделал предложение Лопыревой на приеме в честь гостей презентации футбольного клуба «Ахмат».

"Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая, — написал Кадыров. — И мы (…) стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Московской области сыграли свадьбу нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская. Церемония прошла в Барвихе.

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