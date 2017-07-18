Госдума в июле примет закон о 15 годах за склонение к суициду

Москва, , 10:58 — REGNUM Закон, существенно ужесточающий наказание за склонение к самоубийству, Госдума примет в июле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). По его словам, законопроект Госдума обсудит в первом чтении на заседании 19 июля, закон в случае поддержки может быть принят в пятницу, 21 июля.

Внесенным депутатами «Единой России» во главе с Владимиром Васильевым законопроектом существенно увеличивается наказание за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека, — от 5 до 10 лет (сейчас максимальная санкция — 5 лет) лишения свободы.

Если в результате такого склонения или содействия в убийстве погиб ребенок либо беременная женщина, то предлагается установить наказание в размере от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас — до 6 лет).

Кроме того, предлагается ввести дополнительное наказание, если склонение к самоубийству детей или беременных касалось двух и более лиц. Если они в результате погибли, то предлагается установить срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.

Одновременно предлагается увеличить наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах самоубийства. За такое преступление срок лишения свободы предлагается поднять с максимальных 4 лет до «вилки» — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если призывы к самоубийству и информация о способах совершения самоубийства распространялась через интернет, то срок лишения свободы за такое преступление предлагается определить от 5 до 15 лет (сейчас до 6 лет) лишения свободы.

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