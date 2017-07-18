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В районе Керченской переправы образовался транспортный затор

Общество

С 17 июля по 20 июля в Керченском проливе ожидается ухудшение погоды

Краснодар, 18 июля 2017, 10:58 — REGNUM  Большое скопление автомобилей произошло в районе Порта Кавказ из-за перебоев в работе Керченской переправы. Об этом сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Из-за перебоев в работе Керченской переправы 17 июля произошло большое скопление автомобилей в районе порта Кавказ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании «Морская дирекция» добавили, что с 17 июля по 20 июля в Керченском проливе ожидается ухудшение погоды, в связи с чем движение паромов может быть затруднено.

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