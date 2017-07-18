Автохамство и нарушение ПДД: глава ГИБДД рассказал о проблемах на дорогах

Москва, , 10:22 — REGNUM Основные проблемами на российских дорогах создают автохамы и нарушители правил дорожного движения, кроме того, серьезное беспокойство вызывают состояние самих дорог и их пропускная способность. Об этом в интервью ТАСС заявил недавно вступивший в должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Автомобильных хамов в последние годы не стало больше, заверил чиновник, однако подобные случаи становятся все резонанснее.

«Эти ситуации становятся, скорее, более резонансными с точки зрения общественного мнения. И агрессия одного порождает агрессию других», — заявил Черников.

В качестве мер борьбы с агрессивными водителями уже подготовлен ряд законопроектов федерального уровня, предусматривающих административную ответственность за опасное вождение, а также систематическое нарушение правил ДД. В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Госдуме, подчеркнул глава ведомства.

Планомерная работа ведется в рамках борьбы с пьяными водителями.

Для предотвращения ДТП с участием пассажирского автотранспорта сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия

«Все автобусы на российских дорогах на всех маршрутах передвижения максимально проверяются. И если сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что водитель автобуса находится в состоянии сильного утомления, то он незамедлительно снимается с маршрута», — пояснил Черников.

Глава ведомства отметил также, что в последние годы выявилась тенденция к увеличению количества неплательщиков штрафов. Зафиксированный рост объясняется увеличением средств фото‑ и видеофиксации нарушений.

Напомним, генерал-майор Михаил Черников вступил в должность месяц назад, 18 июня, его предшественником был генерал-лейтенант Виктор Нилов.