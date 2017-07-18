В КНР задержана контрабандная партия изделий из слоновой кости

Наньнин, Китай, , 10:21 — REGNUM Сотрудники пограничной службы КНР сообщили о задержании крупной партии изделий из слоновой кости на вьетнамско-китайской границе. Два гражданина КНР попытались ввести 11,6 кг слоновой кости в тайниках, расположенных в легковом автомобиле.

Более сотни изделий из слоновой кости, в том числе браслеты, бусы, фигурки животных, были спрятаны в запасном колесе автомобиля. Задержанные контрабандисты активно сотрудничают со следствием. Мужчины заявили, что доставить груз в КНР им поручили китайцы, проживающие во Вьетнаме, пишет «Наньцзао жибао».

«Задержанная нами партия изделий из слоновой кости уже передана в Бюро общественной безопасности по городу Фанчэнган. Задержанные граждане находятся в следственном изоляторе, в ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение», — сообщил журналистам представитель пограничной службы.

В настоящий момент Китай является основным потребителем продукции из слоновой кости в мире. Рост благосостояния китайских граждан, произошедший за последние годы, вызвал рост спроса на предметы роскоши, украшения и сувениры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Китая планирует ввести полный запрет на торговлю слоновой костью до конца 2017 года.

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