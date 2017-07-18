ВЦИОМ: Жители РФ стали лучше оценивать ситуацию в стране

Москва, , 09:59 — REGNUM Граждане Российской Федерации стали лучше оценивать личную жизнь и ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Оценки россиян ситуации в личной жизни и стране, а также ожидания в отношении будущего существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 гг.», — говорится в исследовании.

Так, в текущем году индекс оценки личной жизни жителей страны составил 59 пунктов, в 2016 г. — 38 пунктов, а в 2015 г. — 46 пунктов. Ситуацию в России респонденты оценили в 34 пункта (в 2015 г. этот показатель был всего 18 пунктов).

Индекс социальных ожиданий граждан в стране достиг минус 39 пунктов, тогда как этот показатель в 2016 г. был минус 48 пунктов.