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В Ярославле общегородскую зарядку проведет Алеша Попович

Общество

После нее участников ждет экскурсия по Ярославлю

В Ярославле общегородскую зарядку проведет Алеша Попович
Иллюстрация: НП «Золотое кольцо»
Знак «Нулевой километр» в Ярославле

Ярославль, 18 июля 2017, 09:54 — REGNUM  Ярославская общегородская спортивная «Ярзарядка» пройдет в сказочном стиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Раз в неделю в Ярославле проходит общегородская зарядка. Каждый раз она проходит в разном стиле, а 21 июля в 11 часов на площадке Воскресенского бульвара по улице Революционная около знака «Нулевой километр Золотого кольца» зарядка пройдет в туристическом стиле. Место проведения зарядки входит в туристический квартал города, а поэтому вместе с тренерами фитнес-клуба зарядку будут проводить сказочные персонажи, хранители туристического квартала «Злато место»: богатырь Алеша Попович, его жена Любава и хранительница домашнего очага Шабарша.

Ярославцы не только поучаствуют в зарядке. Потом для них проведут бесплатную экскурсию по одному их маршрутов туристического квартала. А затем напоят бодрящим напитком по старинному русскому рецепту на основе иван-чая.

Впервые «Ярзарядка» была проведена в начале апреля. Пятнадцатиминутную разминку для ярославцев провел Петр Фелисов, мастер спорта, чемпион России по прыжкам на акробатической дорожке.

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