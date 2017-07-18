Экс-глава China Development Bank предстал перед судом за взяточничество

Пекин, , 09:36 — REGNUM Промежуточный народный суд китайского города Баодин приступил к рассмотрению дела бывшего исполнительного директора China Development Bank Яо Чжунминя, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, использовании служебного положения в личных целях и уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, банкир пользовался своим положением для выдачи кредитов бизнесменам, за что получил взятки на общую сумму в 36,2 млн юаней. Деньги коррупционер получал лично или через своего брата Яо Чжунцюаня, который также оказался на скамье подсудимых, пишет «Сина синьвэнь».

Яо Чжунминь активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Приговор в отношении экс-главы China Development Bank будет оглашен позднее. В сентябре 2016 года Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КНР сообщила об исключении бывшего банкира из рядов КПК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центральная комиссия по проверку трудовой дисциплины КНР опубликовала заявление, согласно которому за первые шесть месяцев 2017 года 30 538 китайских чиновников понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины.

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