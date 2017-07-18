В Шанхае мошенники выудили у коллекционеров $2 млн

Шанхай, Китай, , 09:27 — REGNUM Жертвами мошеннической схемы, которую провернула в Шанхае группа злоумышленников, стали около 800 коллекционеров, пишет 18 июля «Шанхай жибао».

Уточняется, что ценителей произведений искусства обманула группа из 49 человек, орудовавшая в Шанхае. При этом ее преступный доход составил порядка двух миллионов долларов.

Группировка была организована Чэнь Сюдун — менеджером шанхайского аукционного дома. Все выглядело респектабельно, так как задействованные в ней люди официально являлись сотрудниками компании «Цяньцан».

Структура начала функционировать с 2015 года. Работники «Цяньцан» договаривались с коллекционерами, желавшими продать на аукционе свои ценности. Фирма предлагала услуги посредника и брала за это крупную комиссию.

На деле никаких аукционов не было. Взятые у коллекционеров ценности через какое-то время возвращались владельцу как якобы не проданные. Заплаченные за «работу» по организации аукциона деньги коллекционерам не возвращались.

Однажды мошенники «нарвались» на такого коллекционера, который, впустую потратив деньги на «услуги» «Цяньцан», обратился в полицию.

Схема была раскрыта и все участники преступного сообщества осуждены. 18 июля суд вынес соответствующие приговоры — от 12 до 14 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Китае состоялись первые слушания по делу о крупном мошенничестве в сфере недвижимости. На скамье подсудимых оказался основатель и генеральный директор Henan Yuda Real Estate.

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