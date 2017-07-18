В Челябинске против распространения наркотиков работают кибердружины

Челябинск, , 09:25 — REGNUM Смертность от синтетических наркотиков в Челябинске началась снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

За последний месяц количество смертельных случаев от употребления наркотиков уменьшилось, хотя и незначительно. Замглавного врача Челябинской областной наркологии Михаил Денисламов прокомментировал ситуацию. «За последние три недели количество поступающих к нам пациентов с интоксикационным психозом уменьшилось, всего было доставлено три человека. В тоже время количество вызовов скорой помощи еще остается высоким, но при этом не было зафиксировано ни одного летального исхода», — отметил он.

Данные Областного бюро судмедэкспертизы говорят о катастрофической ситуации. С первого января по 30 июня 2017 года погибло 157 челябинцев, из них 90 от употребления синтетики. Много среди погибших молодых людей. Есть и несовершеннолетний ребенок, который умер от передозировки синтетического наркотика.

Глава челябинской администрации Евгений Тефтелев оценил ситуацию, как тяжелую, но с признаками улучшения. «Два месяца мы работаем в «аварийном режиме». Если в июне по области было полсотни смертельных случаев, а в столице Южного Урала 41, то сейчас наблюдается спад. За 14 дней июля 16 смертей от передозировки по области, 11 по Челябинску. Пока рано подводить итоги, но определенно позитивная тенденция наметилась», — отметил градоначальник.

Основные меры предпринятые мэрией — информирование населения об опасности употребления наркотиков. Развернута информационная кампания в СМИ — распространяются видеоролики, плакаты с наружной рекламой, расклеиваются памятки на стендах в подъездах жилых домов. Отмечены небольшое изменение тенденции.

«За последние три недели количество поступающих к нам пациентов с интоксикационным психозом уменьшилось, всего было доставлено три человека. В тоже время количество вызовов скорой помощи еще остается высоким, но при этом не было зафиксировано ни одного летального исхода», — пояснил Михаил Денисламов.

Мэрия планирует продолжить информационную работу, в расчете на эффект от пропаганды населению.

Отметим, Челябинскую область захлестнул поток наркотиков. Правоохранители регулярно сообщают о пойманных наркодилерах, о судебных процессах над ними. Однако очевидно, что сообщения от силовиков — лишь часть выявленных каналов распространения наркотических веществ. Новой тенденцией на Южном Урале за последний год стал резкий рост смертности от синтетических наркотиков. Прекратить распространение синтетики гораздо сложнее, причина — наркооборот осуществляется в малых дозах. Существенно воздействие на организм человека происходит в микродозах.