Рамзан Кадыров пригласил всех на «свадьбу века» к Николаю Баскову

Грозный, , 08:31 — REGNUM Глава Чечни объявил о предстоящем в скором времени событии — свадьбе известного певца Николая Баскова. Назвав ее свадьбой столетия, Рамзан Кадыров пригласил всех в Грозный, где состоится торжество.

«Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия — 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

Рамзан Кадыров также рассказал, что предложение Басков сделал Лопыревой в присутствии сотен человек во время приёма в честь торжественной презентации футбольного клуба «Ахмат».

Свидетелями появления на безымянном пальце будущей невесты кольца стали Валерия,Иосиф Пригожин, Тимати, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Игорь Крутой, Игорь Верник.

«Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века!», — призвал всех Кадыров.

К слову сказать, Басков еще недавно заявлял о своих отношениях с певицей Софи Кальчевой. Недавно сам певец рассказал, что несмотря на «три года счастья», которые подарила ему Софи, они решили расстаться, так как оба согласились, что не подходят друг другу.

А с Викторией Лопыревой Басков знаком уже 10 лет, они часто вместе вели концерты, корпоративы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Николай Басков является Народным артистом Чеченской Республики. Звание было присвоено ему еще в 2005 году «за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства, высокопрофессиональное мастерство, получившее общественное признание».

Для певца, как он сам признался, присвоение звания народного явилось одним из самых важных в его творческой деятельности.

«Для меня это звание сродни таким регалиям, как посол мира. Я выступал в Чечне и надеюсь, что моя деятельность, как и многих других артистов, способствует тому, чтобы в этой республике устанавливался мир, налаживалась нормальная жизнь», — заявил певец.