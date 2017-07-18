Обнародованы документы об освобождении Польши в 1944-1945 г

Москва, , 08:13 — REGNUM Уникальные исторические документы, которые посвящены событиям освобождения Польши в 1944—1945 годах солдатами Красной Армии, обнародованы на официальном сайте Минобороны Российской Федерации.

Рассекреченные документы ранее нигде не публиковались, доступ к ним имел только узкий круг специалистов.

В военном ведомстве отмечают, что в числе рассекреченных документов — боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, а также беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной Армии за освобождение братской республики.

Кроме того, говорится в сообщении, исторические документы свидетельствуют об истинном отношении оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям — воинам Красной Армии.

Представленные документы демонстрируют, что население Польши благожелательно относилось к солдатам-освободителям. Исторические данные свидетельствуют о хорошем отношении польского населения и духовенства к Красной Армии, об участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, о добровольном желании увековечить память о героях в памятниках для потомков.

«Особое место среди опубликованных документов занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии, — говорится в сообщении. — В них зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия».