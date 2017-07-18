В Московском регионе установится теплая погода

Москва, , 08:11 — REGNUM В Московском регионе 18 июля ожидается теплая погода, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.

Будет переменная облачность, воздух прогреется до 20−22 градусов тепла, по области — от 19 до 24 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ночью осадков не ожидается, воздух прогреется до 11−13 градусов в Москве и до 8−13 градусов по области.

Днем 19 июля также не исключен небольшой дождь. Будет тепло: в Москве 21−23 градуса, по области — 19−24 градуса.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальные для Центральной России летние холода ушли, в регионе установился нормальный для этого времени года температурный режим.

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